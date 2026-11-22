أعلن البرلمان العربي، عن إدانته بأشد العبارات تصاعد إرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وما تشهده من اعتداءات إجرامية تشمل إحراق وتخريب الممتلكات والمساجد والاعتداء على الفلسطينيين بحماية حكومة كيان الاحتلال.

وأكد البرلمان العربي، أن هذه الممارسات تمثل إرهابًا منظمًا يستهدف ترويع الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، مشيرًا إلى أن المستوطنين وحكومة كيان الاحتلال شركاء في هذه الجرائم والمسؤولية عنها، باعتبارها نتاجًا مباشرًا لسياسات حكومة كيان الاحتلال المتطرفة وما توفره من حماية وغطاء للمعتدين.

جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين

وجدد البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات دولية رادعة وحاسمة، في مقدمتها إدراج المستوطنين المتورطين في الجرائم الإرهابية بحق الفلسطينيين على قوائم الإرهاب الدولية.

كما طالب بفرض عقوبات على مسؤولي حكومة كيان الاحتلال المتورطين والداعمين لهذه الاعتداءات، وملاحقتهم قضائيًا، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وإلزام كيان الاحتلال بوقف اعتداءاته والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

وشدد البرلمان العربي على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل تشجيعًا مباشرًا على مواصلتها، وأن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مقبولًا دون اتخاذ إجراءات عملية رادعة، فلا يجوز أن يبقى المستوطنون فوق القانون، ولا أن تستمر حكومة كيان الاحتلال في الإفلات من المساءلة والعقاب.