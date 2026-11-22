أقر بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعته التي تضم صندوق الاستثمار الأوروبي تمويلات جديدة بقيمة 14 مليار يورو لدعم استقلال أوروبا في مجال الطاقة وتعزيز تنافسية الشركات والابتكار الصناعي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية، في إطار جهود تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات الجيوسياسية.

واستحوذت مشروعات الطاقة على نحو ثلث التمويلات الجديدة، إذ خصص البنك 4.2 مليار يورو لتعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي، تشمل مشروعات للتدفئة والتبريد في النمسا وألمانيا، والطاقة المتجددة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا، وتطوير شبكات الكهرباء في قبرص والمجر، فيما وجه 3.8 مليار يورو لتعزيز تنافسية الشركات وتسريع الابتكار في أوروبا.

وفي إطار هذه الاستثمارات، قدم البنك قرضا بقيمة 60 مليون يورو لمؤسسة «نورديك رين جاس» الفنلندية لإنشاء مصنع لإنتاج الميثان المتجدد في مدينة تامبيري، باستثمارات إجمالية تتجاوز 300 مليون يورو، ومن المقرر بدء الإنشاءات فورا واستكمال المشروع عام 2029.

ويستهدف المصنع إنتاج وقود متجدد للشاحنات باستخدام الكهرباء المتجددة والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون الحيوي، بما يعادل محتوى الطاقة لنحو 19 مليون لتر من الديزل سنويا عند بلوغ طاقته الإنتاجية الكاملة، إلى جانب استعادة ما يصل إلى 200 جيجاوات/ساعة من الحرارة سنويا لتغذية شبكة التدفئة المحلية.

ومنح البنك قرضا بقيمة 150 مليون يورو لمجموعة «ثيا» الأوروبية المتخصصة في طب العيون، لتمويل برامج البحث والتطوير وتوسيع قدراتها الصناعية في أوروبا، بما يدعم تطوير علاجات جديدة لأمراض الشبكية والجلوكوما وأمراض العيون الوراثية النادرة وجفاف العين، فضلا عن تطوير جزيئات وتركيبات وأنظمة مبتكرة لإيصال الأدوية، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتأمين سلاسل الإمداد في القطاع الصحي.

وفي هولندا، وقع البنك تمويلا بقيمة 20 مليون يورو لشركة «جراديينت» المتخصصة في الحلول الرقمية لشبكات التدفئة والتبريد والحرارة الصناعية، لتطوير برمجيات تعتمد على تقنية التوأم الرقمي، بما يتيح مراقبة الشبكات ومحاكاة أدائها وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف والانبعاثات، فضلا عن تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المستعادة في أنظمة التدفئة.

وشملت التمويلات الجديدة أيضا مشروعات لتعزيز البنية التحتية للمياه في بلجيكا، وبناء مدارس جديدة في فرنسا، وتوفير مساكن ميسورة التكلفة في أيرلندا، وتطوير مرافق التعليم والرياضة والنقل في المدن الرومانية، بما يعكس توجه البنك إلى توسيع استثماراته في البنية التحتية والخدمات الأساسية بالتوازي مع دعم التحول الأخضر والابتكار وتعزيز الاستقلال الاقتصادي الأوروبي.