​لقي شاب مصرعه، اليوم، متأثرا بإصابات بالغة أُصيب بها جراء سقوطه من قطار أشمون.

​وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، إخطارا، من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب من قطار في أثناء سيره بنطاق المركز.

​وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ؛ حيث تبين بالفحص مصرع الشاب عماد عادل يبلغ من العمر 25 عاما، متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء السقوط.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف جهات التحقيق.

​وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.