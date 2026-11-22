تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، في لقاء تتجاوز أهميته حدود المنافسة على النقاط الثلاث، ليصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق الأحمر على استعادة توازنه ومواصلة مطاردة صدارة المسابقة، وكذلك لمدى قدرة المدير الفني المغربي الحسين عموتة على التعامل مع الضغوط المتزايدة خلال الفترة الحالية.

ويدخل الأهلي المباراة وسط حالة من الترقب، بعدما أصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس يعيش أفضل فتراته، إذ نجح بيراميدز في حصد العلامة الكاملة خلال مبارياته السابقة بالمسابقة، ليؤكد طموحه في المنافسة بقوة على اللقب، ويضع الفريق الأحمر أمام اختبار صعب لا يحتمل فقدان المزيد من النقاط.

هل تكون مواجهة بيراميدز كلمة الفصل في مستقبل عموتة؟

رغم الضغوط الجماهيرية والفنية التي تحيط بالحسين عموتة قبل اللقاء، فإن نتيجة المواجهة لن تكون حاسمة بشأن استمراره في منصبه، حتى إذا تعرض الأهلي للخسارة، وفقًا لما كشفه مصدر داخل النادي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن إدارة الأهلي لا تفكر في إنهاء علاقة المدرب المغربي بالفريق بسبب نتيجة مباراة واحدة، مؤكدًا أن مواجهة بيراميدز لن تمثل اختبارًا نهائيًا لمستقبله داخل القلعة الحمراء.

لكن ذلك لا يعني أن الخسارة ستكون بلا تبعات، إذ ستضاعف الضغوط الواقعة على الجهاز الفني، خاصة أن المنافسة على لقب الدوري تفرض على الأهلي ضرورة تحقيق الانتصارات أمام الفرق المباشرة، لتجنب الابتعاد عن سباق الصدارة.

إدارة الأهلي تتمسك بالهدوء وتدعم الجهاز الفني

وفي محاولة لاحتواء الضغوط المحيطة بالفريق، شدد المصدر على وجود حالة من التركيز داخل صفوف الأهلي، وثقة الإدارة في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تجاوز المرحلة الحالية.

وقال المصدر: «لا نريد أن نستبق الأحداث، وهناك حالة من التركيز الشديد داخل صفوف الفريق، وثقة كاملة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على عبور هذه المرحلة».

وأضاف: «روح القميص الأحمر تظهر وقت الأزمات، والحضور الجماهيري ودعم الفريق سيكونان عاملًا مؤثرًا في تجاوز هذه العقبة»، في إشارة إلى أهمية مساندة الجماهير للفريق خلال المواجهة المرتقبة.

معسكر مغلق وخطة خاصة لإيقاف انتصارات بيراميدز

على الجانب الفني، يسعى عموتة لاستغلال التدريبات الأخيرة في تجهيز لاعبيه بأفضل صورة ممكنة، حيث دخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء السبت، قبل أن يختتم استعداداته مساء الأحد على ملعب قطاع الناشئين بمدينة نصر.

ويعمل المدير الفني المغربي خلال المران الختامي على وضع اللمسات الأخيرة على خطة المباراة، وتحديد العناصر التي سيعتمد عليها لإيقاف خطورة بيراميدز، الذي يقدم نتائج مميزة منذ انطلاق المسابقة.

وتتمثل المهمة الأبرز أمام عموتة في إعادة الأهلي إلى طريق الانتصارات، وتحقيق نتيجة تمنح الفريق دفعة قوية في صراع الدوري، خاصة أن الفوز سيقلص الفارق مع المنافس ويعيد الثقة إلى اللاعبين والجماهير.

وبين تمسك الإدارة بالاستقرار الفني ورغبة الجماهير في رؤية الأهلي بصورة أكثر قوة، تبقى مواجهة بيراميدز محطة مهمة في مشوار الفريق هذا الموسم، وفرصة أمام عموتة لإثبات قدرته على قيادة حامل الطموحات الحمراء لتجاوز الأوقات الصعبة.