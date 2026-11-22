قال محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي إنه تم إزالة 16 حالة تعد على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 950 م2 بمركز دسوق، خلال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البنا.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، تطبيقا للقانون.

ووجه بتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين.