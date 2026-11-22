أعلنت البحرية الإيرانية اشتعال النيران في ناقلتي نفط بمضيق هرمز، إثر اصطدامهما بلغم بحري في المنطقة الشرقية من المضيق، بعد دخولهما منطقة وصفتها طهران بأنها محظورة.

وقالت البحرية الإيرانية إن الناقلتين دخلتا المنطقة المحظورة رغم التحذيرات، قبل أن تصطدما بلغم بحري وتشتعل فيهما النيران.

وحذرت طهران مالكي السفن ومشغليها وأفراد أطقمها من تجاهل التحذيرات والإبحار في المناطق المحظورة مع تعطيل أنظمة الملاحة، مؤكدة أنهم سيتحملون المسؤولية المباشرة عن أي عواقب أو أضرار تلحق بالسفن.

يأتي الإعلان الإيراني في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويمثل منفذاً رئيسياً لصادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

ويمثل المضيق نقطة حساسة في معادلة الأمن البحري الإقليمي والدولي، نظراً لاعتماد عدد كبير من الدول المنتجة للطاقة على المرور عبره، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة أو استهداف لناقلات النفط عاملاً مؤثراً في أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.