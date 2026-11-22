كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من وفاة نجلها داخل إحدى المدارس على إثر التدافع بين الطلاب بالمنوفية.

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 نوفمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بالمنوفية من القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بحضور مُدرسة من المدرسة الملحق بها نجلها لمنزلها بتاريخ 18 نوفمبر الجارى وبصحبتها نجلها وأبلغتها بشعوره بحالة إعياء حال تواجده بالمدرسة فقامت بإصطحابه لإحدى المستشفيات إلا أنه توفى عقب وصوله، وفى وقت لاحق تم إبلاغها بقيام إدارة المدرسة بضم فصلين مما أدى إلى حدوث تزاحم قام على إثر ذلك أحد الطلاب بدفع نجلها المتوفى أرضاً مما أدى إلى إصابته بحالة إغماء وقيام المُدرسة بنقله إلى منزله دون إخبارها بمضمون ما حدث.

واتهمت الطالب بالتسبب فى وفاة نجلها وإدارة المدرسة بالإهمال والتأخير فى نقل نجلها للمستشفى لإسعافه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.