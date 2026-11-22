تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية.

و بالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتبين عدم حيازته لأية صواعق كهربائية.

وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهام راغبى شرائها بحيازته لها وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وغلق هاتفه عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.