تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص بالبحر الأحمر لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة النارية بمقابل مادي.

ورصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعي للترويج لبيع الأسلحة النارية بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وتبين عدم حيازته لأية أسلحة نارية، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهام راغبى شراء الأسلحة النارية بحيازته لها وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.