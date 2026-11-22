شهدت قرية إشناواي التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات خلال مراسم تشييع جثمان ايمن أبواليزيد امين الوحدة الحزبية لحزب مستقبل وطن عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير ودفنه بمثواه الاخير بمقابر أسرته.

كما ناشدت أسرته بالقصاص العادل من قاتله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جنازة شعبية

من جهه أخرى أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز السنطة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة مقتل أيمن أبواليزيد قيادي بحزب مستقبل وطن بطعنات غادره عقب مشاركته بجلسه عرفيه بين عائلتين بقرية إشناواي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل



كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وسماع أسرة المجني عليه وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وعرض جثمان الضحية علي الطب الشرعي وإنهاء تصاريح دفنه .

تفاصيل الواقعة



وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من ضبط علي المتهم بإنهاء حياة قيادي بحزب مستقبل وطن بطعنات غادرة عقب الانتهاء من إتمام جلسة عرفية بين عائلتين بقرية اشناواي بمركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بداية القصة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول العثور علي جثة المدعو ايمن أبوزيد أمين الوحدة الحزبية لحزب مستقبل وطن بقرية اشناوي بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الاكمنه الثابته والمتحركة فتمكن ضباط فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة من ضبط المتهم بإنهاء حياة قيادي بحزب مستقبل وطن.

مطاردة المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.