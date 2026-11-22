دافعت الإعلامية مفيدة شيحة عن الإعلامية دعاء فاروق، بعد تعرض الأخيرة لموجة من الهجوم والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خسارتها في انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد، معربة عن استيائها من التعليقات الساخرة التي طالتها بسبب عدم فوزها في الانتخابات.

وأكدت مفيدة شيحة أن الهجوم الذي تعرضت له دعاء فاروق تجاوز حدود الاختلاف في الرأي والنقد، ووصل إلى حد التقليل منها والسخرية من تجربتها الانتخابية، مشددة على أن عدم التوفيق في الانتخابات لا ينتقص من قيمة الإعلامية أو تاريخها المهني وجماهيريتها.

وقالت مفيدة شيحة في رسالة دعم وجهتها إلى دعاء فاروق: «الناس اللي بتهري على دعاء فاروق، تمام، بس معلش أنتوا مين؟ هتفضلوا نكرة للأسف، وهتفضل هي دعاء فاروق اللي معلمة عليكم طول الوقت».

وأضافت مفيدة شيحة أن دعاء فاروق ستظل واحدة من المذيعات الكبار اللاتي يمتلكن تأثيرًا قويًا لدى قطاع كبير من السيدات في مصر، قائلة: «وهتفضل من المذيعات الكبار اللي ليها تأثير قوي على نص ستات مصر، واهْروا كده لحد الصبح، لأنها زادت قيمتها عند كل محبيها، وأنتوا صغرتوا أوي قدام مصر كلها».

وتعود تفاصيل الأزمة إلى خسارة الإعلامية دعاء فاروق في انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد، وما أعقب إعلان النتيجة من موجة تعليقات ساخرة وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين، خاصة مع اعتراض عدد من الفنانين والإعلاميين على الشماتة فيها والتجاوز بحقها.

وفي المقابل، حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على إعلان دعمهم لدعاء فاروق، من بينهم الفنانة مي كساب والإعلامية إيمان الحصري، رفضًا للإساءة الشخصية التي تعرضت لها، مؤكدين أن الاختلاف حول الاختيارات الانتخابية لا يبرر التنمر أو التقليل من الآخرين.

وكانت دعاء فاروق قد علقت على عدم فوزها برسالة حملت معاني الرضا والتسليم، مؤكدة أنها تشعر بالامتنان لما حدث، وأنها كانت ستسعد بالفوز، لكنها أصبحت أكثر سعادة بعد عدم التوفيق، في إشارة إلى ثقتها بأن ما حدث يحمل لها الخير.