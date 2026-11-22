تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الكابتن خالد الغندور، ضد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، عضو نقابة الصحفيين، بصفته رئيس تحرير موقع "نجم الجماهير" ومالك ومقدم قناة "نجم الجماهير – أبو المعاطي زكي" على منصة "يوتيوب" والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الشكوى أن المشكو في حقه وجّه خلال أحد الفيديوهات المنشورة عبر الصفحات والحسابات الإلكترونية المنسوبة إليه، اتهامات إلى الشاكي، وطعن في ذمته ونزاهته المهنية.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها وفحص ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.