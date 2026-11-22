أُصيب 13 شخصًا بإصابات متنوعة، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل على طريق الدواويس، بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع التصادم، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، نائب مدير إقليم القناة وسيناء بهيئة الإسعاف المصرية، ومدير نموذج إسعاف الإسماعيلية، للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين التخصصي

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بإصابات مختلفة، تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى القصاصين التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية، ومتابعة حالتهم الصحية من جانب الفرق الطبية بالمستشفى.