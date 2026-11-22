افتتح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عيادة الأسنان بمستشفى إبيار المركزي، بعد تزويدها بتجهيزات طبية حديثة شملت عدد 2 وحدة أسنان، وجهاز أشعة، وجهاز سينسور، وأجهزة حشو عصب، وذلك بحضور الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية وتوفيرها لأهالينا داخل القرى.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة الطبية.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ قسم الأشعة بالمستشفى، وتابع أعمال تطويره وتوريد جهاز السونار، كما تفقد تشغيل جهاز الأشعة المقطعية، للوقوف على جاهزية الأجهزة وانتظام تقديم الخدمات التشخيصية، ومدى الاستفادة منها في سرعة ودقة تشخيص الحالات وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

تحرك تنفيذي عاجل

وحرص محافظ الغربية خلال جولته على الحديث مع المرضى والمترددين على المستشفى، والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والاطمئنان على توافر أوجه الرعاية اللازمة لهم، مؤكدًا أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل، وأن تطوير المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة يستهدف تحسين جودة الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها.

رفع كفاءة الخدمات

ووجّه المحافظ باستمرار متابعة مستوى الأداء داخل المستشفى، والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة وحسن استقبال المرضى، والاستغلال الأمثل للإمكانات والتجهيزات الطبية المتاحة، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

تحسين خدمات علاجية

ومن جانبهم، أعرب أهالي قرية إبيار عن سعادتهم بافتتاح عيادة الأسنان وتوفير خدمات الأشعة والتشخيص الطبي داخل المستشفى، مؤكدين أن وجود هذه التخصصات والتجهيزات الحديثة بالقرب من محل إقامتهم يمثل إضافة مهمة لأهالي القرية والقرى المجاورة، ويوفر عليهم مشقة الانتقال إلى المدن للحصول على الخدمات الطبية.