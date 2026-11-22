تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بشارع جمال الدين الأفغاني بمدخل أرض الجمعية وذلك في أول أيام تشغيله في إطار جهود المحافظة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأكد المحافظ أهمية أسواق اليوم الواحد في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة مؤكداً على استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية لضمان انتظام تشغيل الأسواق، وتوفير السلع بالكميات الكافية، ومتابعة جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المعلنة.

وتفقد المحافظ العارضين واطّلع على توافر السلع بالكميات المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين كما تابع الأسعار ونسب التخفيضات مقارنة بالأسواق الخارجية، ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وحرص محافظ الجيزة على التواصل مع المواطنين المترددين على السوق، للاستماع إلى آرائهم بشأن جودة السلع المعروضة ومدى مناسبة أسعارها، والوقوف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



رافق المحافظ محمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والنائب وليد المليجي والنائب أحمد العجوز أعضاء مجلس النواب والسيد بلاسي مدير مديرية التموين بالمحافظة وباسم حمدي رئيس حي إمبابة.