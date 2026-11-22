كشف المهندس مسلم عمار، خبير واستشاري زراعات الفاكهة والقشطة، خلال لقائه مع الإعلامية شعبان بلال، مقدم برنامج «من سيزرع المليون» المذاع عبر قناة «المحور»، تفاصيل جديدة عن زراعة فاكهة القشطة في مصر، ومواسم حصادها وإنتاجيتها وأهم مواصفاتها التصديرية، فضلًا عن قيمتها الغذائية وما يتردد بشأن علاقتها بالأبحاث العلمية الخاصة بعلاج السرطان.

وأوضح أن فاكهة القشطة تُعد من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية التي نجحت في التأقلم مع الظروف المناخية المصرية، وتمتلك فرصًا واعدة للتوسع في زراعتها، خاصة في ظل الاهتمام بتنويع المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضي، مشيرًا إلى أن القشطة تتميز بمذاقها الحلو وقوامها الكريمي وقيمتها الغذائية المرتفعة.

وتنتشر زراعة القشطة في عدد من المحافظات المصرية، أبرزها البحيرة، خاصة مناطق وادي النطرون والنوبارية، إلى جانب الجيزة والشرقية والدقهلية والمنوفية والإسكندرية والمنيا، وتتنوع الأصناف المزروعة بين القشطة البلدي وقشطة عبد الرازق والقشطة الهندي وقشطة قلب الثور، بالإضافة إلى الأتيمويا، وتختلف خصائص كل صنف من حيث حجم الثمار ودرجة الحلاوة وكمية البذور ومواعيد النضج.

وتكشف بيانات نشرة الإحصاءات الزراعية الصادرة عن قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لعام 2022، أن إجمالي المساحة المزروعة بالقشطة في مصر بلغ نحو 517 فدانًا، منها 492 فدانًا مثمرًا، بإجمالي إنتاج وصل إلى 2297 طنًا، وبلغ متوسط إنتاجية الفدان نحو 4.669 طن، فيما سجلت بعض المناطق إنتاجيات تجاوزت 6 أطنان للفدان، ووصلت في بعض مناطق الجيزة إلى نحو 7.438 طن للفدان.

وتختلف إنتاجية القشطة بحسب طبيعة المنطقة والصنف وعمر الأشجار ومستوى الرعاية الزراعية، حيث سجلت الأراضي الجديدة بالبحيرة نحو 6.5 طن للفدان، والجيزة بالأراضي القديمة نحو 5.5 طن، والشرقية نحو 4.52 طن، والدقهلية نحو 3.5 طن، والنوبارية نحو 4.293 طن، والمنوفية نحو 2.5 طن للفدان، وهو ما يعكس الإمكانات الإنتاجية لهذا المحصول وقدرته على تحقيق عائد اقتصادي جيد عند توافر الظروف المناسبة.

وفيما يتعلق بموسم الحصاد، تختلف مواعيد جمع ثمار القشطة وفقًا للأصناف والمناطق الزراعية، حيث يبدأ حصاد بعض الأصناف خلال شهري يونيو ويوليو، بينما تمتد مواسم أصناف أخرى إلى نهاية الصيف والخريف، وتصل بعض المناطق إلى ذروة الإنتاج خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، خاصة في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وقد يستمر الحصاد حتى منتصف ديسمبر وفقًا للظروف المناخية وطبيعة الصنف.

وتحتاج زراعة القشطة إلى مجموعة من الاشتراطات الفنية لضمان تحقيق إنتاجية مرتفعة، أبرزها اختيار الأراضي جيدة الصرف، والاهتمام ببرامج الري والتسميد والتقليم ومكافحة الآفات والأمراض، فضلًا عن أهمية التلقيح اليدوي في بعض الأصناف، نظرًا لاختلاف توقيت نضج الأعضاء الذكرية والأنثوية داخل الزهرة، الأمر الذي قد يؤثر على كفاءة التلقيح الطبيعي ونسبة عقد الثمار.

كما تبدأ أشجار القشطة في الإثمار التجاري عادة بعد نحو 3 إلى 4 سنوات في الظروف الزراعية المناسبة، وتزداد إنتاجيتها تدريجيًا مع تقدم عمر الأشجار وتحسن عمليات الخدمة الزراعية، فيما يمثل التقليم المنتظم وتحسين التهوية داخل الأشجار والتخلص من الأفرع المصابة عوامل مهمة للحفاظ على صحة الأشجار وجودة الثمار.

وتحظى القشطة بفرص واعدة في مجال التصدير، خاصة مع تميز بعض أصنافها بجودة اللب والمذاق وارتفاع القيمة الغذائية، إلا أن دخول الأسواق الخارجية يتطلب الالتزام بمواصفات دقيقة، تشمل تجانس الثمار من حيث الحجم والشكل، وخلوها من التشققات والكدمات والإصابات الحشرية والأمراض، فضلًا عن استخدام عبوات مناسبة تحمي الثمار من الاحتكاك والصدمات أثناء النقل والتداول.

وتتطلب عملية تجهيز القشطة للتصدير جمع الثمار في مرحلة اكتمال النمو وقبل وصولها إلى الليونة الكاملة، مع فرزها وتصنيفها وفقًا لمعايير الجودة، ومراعاة ظروف التخزين والنقل المناسبة، نظرًا لحساسيتها للصدمات ودرجات الحرارة المنخفضة، إلى جانب الالتزام باشتراطات الحجر الزراعي ومتطلبات سلامة الغذاء والحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات في الأسواق المستهدفة.

وعلى صعيد القيمة الغذائية، تتميز فاكهة القشطة باحتوائها على مجموعة من الفيتامينات والعناصر المهمة، أبرزها فيتامين C وبعض فيتامينات مجموعة B، إلى جانب البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف الغذائية والمركبات الفينولية والفلافونويدات ذات النشاط المضاد للأكسدة، كما تحتوي على سكريات طبيعية تمد الجسم بالطاقة، وتساهم الألياف الموجودة بها في دعم صحة الجهاز الهضمي.

وفيما يتعلق بما يتردد عن دور القشطة في علاج مرض السرطان، فقد حظيت بعض المركبات النباتية الموجودة في أنواع جنس الأنونا باهتمام الباحثين، خاصة مركبات الأسيتوجينينات، التي خضعت لدراسات معملية بحثت تأثيرها على نمو الخلايا السرطانية، وأظهرت بعض النتائج الأولية تأثيرات مثبطة لنمو خلايا مرتبطة بسرطانات الكبد والقولون والثدي في ظروف التجارب المعملية.

وشهد يناير 2024 نشر دراسة علمية بمجلة Pharmaceuticals، بمشاركة باحثين من المركز القومي للبحوث والمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة وجهات بحثية أخرى، تناولت ستة أنواع من جنس الأنونا المزروعة في مصر، ودرست تركيبها الكيميائي وتأثير مستخلصاتها على عدد من خطوط الخلايا السرطانية، إلا أن هذه النتائج تظل في إطار الأبحاث المعملية، ولا تمثل إثباتًا لفاعلية تناول ثمار القشطة في علاج السرطان لدى البشر.

ويظل من الضروري التمييز بين القيمة الغذائية لفاكهة القشطة والنتائج الأولية للأبحاث المتعلقة بمركباتها النباتية، إذ لا توجد أدلة سريرية كافية تثبت قدرتها على علاج السرطان أو الاستغناء بها عن العلاجات الطبية المعتمدة، كما لا ينبغي استخدام مستخلصاتها المركزة لأغراض علاجية دون استشارة الطبيب.

وتعكس زراعة القشطة في مصر فرصًا مهمة لتنويع الإنتاج الزراعي وتعزيز العائد الاقتصادي للمزارعين، خاصة مع إمكانية تحقيق إنتاجيات مرتفعة في بعض المناطق، وامتلاك الثمار مواصفات تسمح باستهداف أسواق تصديرية، بما يجعلها من المحاصيل التي تستحق مزيدًا من الاهتمام البحثي والإرشادي والتسويقي.