انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم / الأحد/ بمقدار 198.46 نقطة ليصل إلى 9960.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 149 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 29 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 238 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بمقدار 85.85 نقطة؛ ليصل إلى 21630.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.