كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال احتفالية الاب القدرة فئة "أب لابن من ذوي الإعاقة"، كل من حسني محمد إبراهيم من محافظة كفر الشيخ ، وحسن يحيى علي مرسي من محافظة الجيزة، أما فئة "الأب البديل"، فتم تكريم كل من سيد عبد السلام علي عبد اللطيف من محافظة القاهرة، ومحمود زكريا عبد الفتاح من محافظة بني سويف.

كما تم تكريم السيد حافظ فؤاد حافظ من محافظة السويس في فئة "أب شهيد شرطة"، والسيد أشرف حسين أحمد من محافظة المنوفية في فئة "أب شهيد قوات مسلحة".

كما كرمت الدكتورة مايا مرسي عددا من النماذج الملهمة، الذين يمثلون نماذج متميزة في تربية الأبناء ودعم الأسرة، وأدوا أدوارًا مؤثرة في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، فقد كرمت الكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والقمص سرجيوس سرجيوس مرجان وكيل عام البطريركية للاقباط الأرثوذكس، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي ومدير التدريب بدار الافتاء المصرية رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والأستاذ هشام سليمان منتج سينمائي،والأستاذ نبيل عبد السلام بوزارة التضامن الاجتماعي، والأب صلاح ربيع أب لثماني فتيات أطباء.