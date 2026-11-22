أثارت الإصابة الجديدة التي تعرض لها أنطونيو فيرجارا قلق الجهاز الفني لنابولي، بعدما اضطر اللاعب إلى مغادرة مواجهة تورينو متأثرًا بإصابة عضلية، في وقت يستعد فيه الفريق لخوض اختبار صعب أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض فيرجارا للإصابة خلال فوز نابولي على تورينو بهدف دون رد، مساء السبت، وظهر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا متأثرًا بشدة أثناء خروجه من الملعب، إذ لم يتمكن من حبس دموعه، بينما حاول زميله ماتيو بوليتانو مواساته.

أليجري يوضح سببًا محتملًا لتكرار إصابات فيرجارا

وقال ماسيميليانو أليجري، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لقد تعرض للإصابة، ولا أعرف المدة التي سنفتقده خلالها»، معبرًا عن أسفه لما حدث للاعب، الذي يواجه انتكاسة جديدة بعد إصابة سابقة في عضلة الساق أبعدته عن أربع مباريات مع الفريق.

وأضاف مدرب نابولي: «الأمر مؤسف للغاية، لقد كان محبطًا بشدة. أعتقد أن الإصابة قد تكون مرتبطة بما يمر به؛ فهو يتحمل هذا العام مسؤوليات مختلفة، سواء مع المنتخب الوطني أو بسبب الضغوط الذهنية الأكبر. أحيانًا تكون هذه الإصابات ناجمة عن مثل هذه الأمور أيضًا».

إصابة في الفخذ تهدد مشاركة اللاعب حتى نهاية العام

وخاض فيرجارا 10 مباريات مع نابولي في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم تمريرة حاسمة، لكن الإصابات بدأت تعطل مشاركاته، بعدما غاب عن أربع مباريات سابقة بسبب مشكلة في عضلة السمانة.

وتتعلق الإصابة الجديدة بعضلة مثنية في الفخذ الأيسر، بينما ذكرت صحيفة «إل ماتينو» أن موقف اللاعب من المشاركة مجددًا مع نابولي خلال عام 2026 لا يزال غير واضح، ما يفتح الباب أمام احتمال انتهاء موسمه مع الفريق قبل نهاية العام، دون وجود تأكيد نهائي بشأن مدة غيابه، وفقًا لما نقله موقع «ياهو سبورت».

مواجهة مانشستر سيتي.. اختبار مهم في دوري الأبطال

وبعيدًا عن إصابة فيرجارا، تطرق أليجري إلى المواجهة المقبلة أمام مانشستر سيتي، والمقررة يوم الثلاثاء، واصفًا إياها بالمباراة المهمة والكبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل بواقعية مع موقف نابولي في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وعدم المبالغة في تقدير تأثير هذه المواجهة على فرص التأهل.

وقال أليجري: «إنها مباراة مهمة للغاية، ومواجهة كبيرة من الرائع خوضها»، قبل أن يوضح أن حسابات التأهل لن تتحدد بالضرورة أمام الفريق الإنجليزي، في ظل وجود مباريات أخرى يرى أنها تمثل المعركة الحقيقية لحسم بطاقة التأهل.

وأضاف: «علينا أن نكون واقعيين؛ مشوارنا في دوري أبطال أوروبا سيتحدد أمام كلوب بروج وصباح وفايكنج. كان علينا الفوز على بودو، وقد فعلنا ذلك. مباراة الثلاثاء ستكون مهمة وصعبة للغاية، لكن علينا ترتيب أوضاعنا في الدوري، كما أن مواجهة كلوب بروج على ملعبنا ستكون حاسمة».