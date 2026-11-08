لاتسيو يتعادل أمام نابولي 1-1 بالدوري الإيطالي لكرة القدم

تعادل فريق لاتسيو أمام مضيفه نابولي بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ففي الشوط الأول تقدم فريق لاتسيو بإحراز هدفه عن طريق لاعبه دافيد فراتيسي فى الدقيقة 28.. وفي الشوط الثاني أدرك فريق نابولي التعادل عن طريق هدف عكسي "بالخطأ" سجله لاعب لاتسيو الفونسو بيدرازا في الدقيقة 48 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.
وبهذه النتيجة، واصل لاتسيو صدارته لجدول ترتيب المسابقة الإيطالية بعد أن ارتفع رصيده إلى 29 نقطة، وارتفع رصيد نابولي إلى 15 نقطة في المركز العاشر.