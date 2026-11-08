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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمومية شرق الدلتا للكهرباء تستعرض أعمال صيانة ورفع كفاءة عدد من المحطات

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء اجتماعًا برئاسة الدكتور المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة، لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2026/2025.

واستعرض المهندس محمد أمين، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، نتائج العام المالي، الذي شهد تنفيذ عدد من أعمال الصيانة والعمرات ورفع كفاءة وحدات الإنتاج، في إطار الالتزام ببرامج الصيانة الدورية وتوصيات الشركات المصنعة، إلى جانب التوسع في تنفيذ الأعمال بالجهود الذاتية، بما ساهم في خفض تكاليف الصيانة وتحقيق وفر مالي للشركة.

وشاركت الشركة في استكمال عمرات الجيل الثاني تحت إشراف الشركة المصنعة، والانتهاء من تنفيذ فحصين لمسارات الغازات الساخنة (HGPI) بالوحدات الغازية بمحطة توليد كهرباء الشباب المركبة، فضلًا عن تنفيذ 5 فحوصات لغرف الحريق (CI)، منها 4 فحوصات للوحدات الغازية 1G و3G و5G بمحطة الشباب المركبة، وفحص واحد للوحدة الغازية الثالثة بمحطة غرب دمياط.

كما نجحت الشركة في تنفيذ عمرات الفحص المحدود (Minor Inspection) للوحدات الغازية الأولى والثانية والثالثة بمحطة توليد كهرباء عتاقة الغازية، بالاعتماد على إمكاناتها الذاتية، دون إسناد هذه الأعمال إلى شركة سيمنز خارج نطاق الإشراف المتفق عليه في التعاقد طويل الأجل، بما ساهم في تحقيق وفر مالي.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والهندسية المتاحة، انتهت الشركة من إعادة تأهيل الغلاية (B1) بمحطة توليد كهرباء غرب دمياط، وتغيير المجمع العلوي لمواسير مجمع الضغط العالي، من خلال تنفيذ أعمال الفك والتجهيز واللحام وتركيب المجمع الجديد، وإعادة الغلاية إلى الخدمة مرة أخرى، بالجهود الذاتية للعاملين بالشركة.

وامتدت جهود رفع الكفاءة إلى محطة توليد كهرباء شرق بورسعيد، حيث تم الانتهاء من تأهيل خط دخول مياه البحر ومعالجة التهريبات والانسدادات الجزئية التي كان يعاني منها، إلى جانب تنفيذ أعمال التكريك البري لحوض مأخذ مضخات التبريد الرئيسية، والتكريك البحري للـ(Coffer Dam)، بما ساهم في تحسين معدلات سحب وتصريف المياه وخفض معدل استهلاك الوقود.

وعلى صعيد خفض النفقات وتعظيم الاستفادة من الموارد، عززت الشركة الاعتماد على التصنيع المحلي وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بالجهود الذاتية في مواقعها المختلفة، مع الاستفادة من إمكانات الورش العمومية، بما ساهم في تقليل تكلفة أعمال الصيانة، فضلًا عن تقديم بعض الأعمال التصنيعية للشركات الشقيقة.

كما جرى تفعيل دور الورشة العمومية بمحطات عتاقة البخارية وأبو سلطان ودمياط المركبة وغرب دمياط، من خلال تصنيع الخامات وإعادة تأهيل وإصلاح قطع الغيار والصمامات وأعمدة المضخات وصناديق التروس الخاصة بمضخات التبريد الرئيسية، إلى جانب تصنيع التروس والكراسي اللازمة للشبك، بما يعزز قدرات الشركة على تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح داخليًا ويحد من الاعتماد على الموردين الخارجيين.

شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء القابضة لكهرباء مصر الكهرباء

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