وزير الصحة: تطوير التعليم الطبي بالقوات المسلحة وفق أحدث المعايير العالمية

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمستوى التطور الذي شهدته كلية الطب بالقوات المسلحة، وما تضمه من منشآت تعليمية ومعامل متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.

إمكانيات تعليمية وتدريبية متقدمة

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أنه تابع مراحل تطور الكلية منذ إنشائها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، مشيرًا إلى زيارته لمقر الكلية الجديد بالكيان العسكري، برفقة القائد العام للقوات المسلحة، وما شاهده من إمكانيات تعليمية وتدريبية متقدمة.

وأكد أهمية إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات العلمية والعملية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الطبي، والمساهمة بفاعلية في تطوير المنظومة الصحية المصرية.