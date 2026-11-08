رئيس الرقابة المالية يوجّه مجمعة حوادث السكه الحديد بسرعة التعامل مع حادث العياط

يتابع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، سائلًا المولى عز وجل أن يلهم ذوي المتوفين الصبر والسلوان، وأن يمُنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

رفع من التعويض من 30 إلي 50 ألف جنيها

وفي هذا الإطار؛ وجّه الدكتور إسلام عزام "مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا الحادث الأليم، ورفع التعويض بشكل استثنائي من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، والتعامل مع حالات الإصابة الأخرى وفق القواعد القانونية المعمول بها والتقارير الطبية المطلوبة.

وشدد على التواصل الفوري مع أُسر المتوفين والمصابين وسرعة صرف التعويضات المقررة فور استيفاء الأوراق، ومتابعة ما يطرأ من مستجدات، داعيًا الله أن يحفظ مصر والمصريين من كل مكروه.