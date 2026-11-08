تحركات سياسية مكثفة في إسرائيل.. لقاء مرتقب بين ليبرمان وآيزنكوت لحسم التحالفات ضد نتنياهو

من المتوقع أن يعقد أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، اجتماعًا مع غادي آيزنكوت، رئيس حزب «ياشار!»، غدًا الاثنين، في إطار المشاورات الجارية لتنسيق المواقف السياسية وتشكيل تحالفات بين الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويأتي اللقاء عقب اجتماع فريقي التفاوض من الحزبين، الذي عُقد الجمعة الماضية، وسط استمرار الخلافات بشأن شكل الحكومة المقبلة، لا سيما في ظل تأكيدات ليبرمان المتكررة رفضه تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وكان الاجتماع بين ليبرمان وآيزنكوت مقررًا قبل عدة أيام، قبل أن يتم تأجيله.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي آيزنكوت، مساء اليوم الأحد، نفتالي بينيت، رئيس حزب «بينيت 2026»، في خطوة تعكس تكثيف المشاورات بين القوى السياسية الساعية إلى بلورة بديل لحكومة نتنياهو.