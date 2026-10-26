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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عاطف سالم: إيزنكوت الاسم المرشح الأقوى.. والإخواني منصور عباس لديه قائمة بانتخابات إسرائيل

عاطف سالم
عاطف سالم
هاني حسين

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر لدى إسرائيل الأسبق، أن الانتخابات الإسرائيلية تشهد منافسة بين قوائم وأحزاب متعددة، من بينها أحزاب شديدة التطرف، مشيرًا إلى وجود خلافات بين الأحزاب بشأن المرشح لرئاسة الوزراء.


وقال خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «هناك 38 قائمة تقدموا للانتخابات الإسرائيلية، في حدود 55 حزبًا تقدموا للانتخابات، هناك 6 أحزاب شديدة التطرف».

وأضاف: «حزب موشيه فيجلين، من أشد الأحزاب المتطرفة، ومائير كاهانا حاخام إسرائيلي داعم للمتطرف بن غفير، والأحزاب الإسرائيلية مختلفين ولم يتفقوا على مرشح واحد، والأحزاب ليست متفقة على اسم رئيس الوزراء القادم».

وأوضح: «إيزنكوت هو الاسم الأقوى حاليا كمرشح لرئاسة وزراء إسرائيل، ورئيس إسرائيل هو من يحدد رئيس الوزراء، ورد بقوة على ترامب قال: أنا من يحدد من رئيس الوزراء».

وتابع: «نظام الانتخابات الإسرائيلية عبر التاريخ غير مستقر، ومنصور عباس الإخواني لديه قائمة في الانتخابات الإسرائيلية».

عاطف سالم اخبار التوك شو اسرائيل انتخابات إسرائيل احمد موسى

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