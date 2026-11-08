وزير الصحة: تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب كل 5 سنوات وربطه بالتطوير المستمر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفعيل قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب، بما يضمن تطبيق منظومة لترخيص الأطباء وتجديد تراخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات.

الحصول على ساعات معتمدة

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن تجديد الترخيص يعتمد على استيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر، والحصول على ساعات معتمدة من خلال حضور المؤتمرات العلمية وورش العمل، إلى جانب استكمال الدراسات العليا والتدريب المتخصص.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تستهدف ضمان استمرار تأهيل الأطباء ورفع كفاءتهم المهنية والعلمية، ومواكبة أحدث التطورات في مختلف التخصصات الطبية، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ركيزة أساسية لتأهيل الكوادر الطبية

وأضاف أن مراكز التدريب المنتشرة في مختلف المحافظات تمثل ركيزة أساسية لتأهيل الكوادر الطبية منذ التخرج وحتى الالتحاق بسوق العمل.