وزير الصحة: انخفاض وفيات فيروس سي بأكثر من 71% والسكري 13% وأورام الثدي 15%

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نتائج جهود الدولة في مواجهة الأمراض المعدية وغير السارية، مشيرًا إلى انخفاض معدلات الوفيات الناتجة عن فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «سي» بأكثر من 71%، وانخفاض وفيات مرض السكري بنسبة 13%، وأورام الثدي بنسبة 15%.

معدلات التقزم بين الأطفال

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن مؤشرات الصحة العامة شهدت تحسنًا في عدد من الملفات، حيث انخفضت معدلات التقزم بين الأطفال إلى نحو 3%، وتراجعت معدلات الأنيميا إلى 7.8%، كما انخفضت معدلات السمنة إلى نحو 8% وفق المؤشرات التي استعرضها.

وأكد أن هذه النتائج جاءت في إطار الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية للصحة العامة، التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض، وتوفير العلاج، وتحسين المؤشرات الصحية للمواطنين.