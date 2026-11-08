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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة جارسيا وكريستنسن .. فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

عودة جارسيا وكريستنسن .. فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني
عودة جارسيا وكريستنسن .. فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني
أ ش أ

استدعى هانسي فليك مدرب فريق برشلونة 23 لاعبًا لمواجهة فريق أتليتكو مدريد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي.

ويستضيف أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، برشلونة متصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، على ملعبه ووسط جماهيره ليلة الأحد في قمة مباريات الجولة الـ 12 والتي يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز.

وعاد لقائمة برشلونة إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن بعد حصولهما على التصريح الطبي الخاص وذلك بعد تعافيهما من الإصابة ليصبحا جاهزين لخوض موقعة الليلة في متروبوليتانو.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد كالتالي، بحراسة المرمى (خوان جارسيا - تشيزني - ليفاكوفيتش).

بخط الدفاع (جواو كانسيلو - بالدي - كوبارسي - كريستنسن - جيرارد مارتين - إريك جارسيا - أليكس كامبوس)، بخط الوسط (بريان فاريناس - جافي - فيرمين لوبيز - بيدري - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - تونكارا).

بخط الهجوم (جابرييل جيسوس - رافينيا - لامين يامال - كريم أدييمي - أنتوني جوردون - حمزة عبدالكريم).

هانسي فليك مدرب فريق برشلونة مواجهة فريق أتليتكو مدريد بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي

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