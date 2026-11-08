بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة مانويل نوير .. وتحديد موعد عودته

أعلن نادي بايرن ميونخ عن تفاصيل الإصابة التي تعرض مانويل نوير حارس مرمى الفريق خلال مباراة ماينزل في بطولة الدوري الألماني .

وأوضح النادي في بيان رسمي أن إصابة مانويل نوير تمزق جزئي في وتر قدمه اليمنى ولم يتم تحديد موعد عودته بشكل دقيق.

واردف نادي بايرن ميونخ : سيغيب مانويل نوير عن صفوف بايرن ميونخ لفترة مؤقتة فقد تعرض قائد الفريق لتمزق جزئي في وتر قدمه اليمنى خلال فوز حامل الرقم القياسي الألماني على ماينز 05 بنتيجة 2-1 يوم السبت، وذلك وفقًا لفحص أجراه الجهاز الطبي لبايرن ميونخ. وتم استبدال نوير قبل نهاية الشوط الأول بقليل في مباراة ماينز.

فيما كشفت صحيفة بيلد الألمانية أنه من المتوقع غياب نوير لمدة شهرين للوصول لحالة الشفاء الكامل من الإصابة التي تعرض لها.

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قبل التعرض للاصابة ألمح الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير إلى إمكانية إسدال الستار على مسيرته الكروية مع نهاية الموسم المقبل، مؤكدًا أن قراره بالاستمرار حتى الآن جاء بدافع رغبته في مواصلة المنافسة مع فريقه على جميع البطولات.



وقال نوير إن الموسم المقبل قد يكون الأخير في مشواره داخل المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أنه لا يزال يمتلك الحافز لخوض التحديات مع فريقه.

وأوضح حارس بايرن ميونخ أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وهو ما يمنحه الثقة في قدرة النادي على المنافسة بقوة وتحقيق الألقاب خلال الموسم الجديد.

واختتم نوير تصريحاته بالتأكيد على ثقته في إمكانات بايرن ميونخ، معربًا عن أمله في إنهاء الموسم بصورة مميزة، سواء كان الأخير في مسيرته أو استمر بعدها داخل الملاعب.