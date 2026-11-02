قبل صدام دوري الأبطال.. بايرن يستعيد نوير وأوليسي وأوربيج

تلقى فريق بايرن ميونيخ الألماني دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدما استعاد خدمات ثلاثة من لاعبيه خلال التدريبات الجماعية، استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفًا على أتلتيكو مدريد، على ملعب «ميتروبوليتانو»، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريق البافاري لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة الأوروبية.

وشهد المران الجماعي للفريق، اليوم الاثنين، مشاركة الثلاثي مايكل أوليسي ومانويل نوير ويوناس أوربيج، بعدما تحوم الشكوك حول جاهزيتهم لخوض اللقاء بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا.

وكانت الشكوك تحيط بموقف الحارس مانويل نوير وبديله يوناس أوربيج، إذ اكتفى نوير بالقول عند سؤاله عن إمكانية المشاركة أمام أتلتيكو مدريد: «أتمنى ذلك»، بينما تعرض أوربيج لحالة دوار عقب مواجهة بوروسيا دورتموند، نتيجة تلقيه ضربة في الرأس.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن نوير سيخضع لفحص طبي جديد على قدمه، من أجل حسم موقفه النهائي من المشاركة أساسيًا أمام أتلتيكو مدريد، وفي حال عدم جاهزيته سيكون أوربيج الخيار البديل، بعدما تعافى بصورة جيدة من الإصابة التي تعرض لها أمام دورتموند.

كما عاد مايكل أوليسي إلى التدريبات، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، التي أقيمت يوم السبت الماضي، وسط شكوك سابقة بشأن قدرته على اللحاق بالمباراة الأوروبية المرتقبة.

بايرن ميونيخ يتعادل مع دورتموند في الدوري الألماني

وكان بايرن ميونيخ قد تعادل مع بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 18 نقطة، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، والذي يمتلك الرصيد نفسه.