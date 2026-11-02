قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر الجاري
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
لليوم السادس.. غطاسون متطوعون من نويبع والقاهرة يواصلون البحث عن فقيد السيول محمد علي بحيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه

نبيل فهمي
نبيل فهمي
آية الجارحي

ناقشت جلسة حوارية مع السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضمن فعاليات منتدى القاهرة الثالث  Cairo Forum2026، أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل اضطراب النظام الدولي، وتراجع احترام قواعد القانون الدولي، وتداعيات الأزمات الإقليمية على الأمن العربي الجماعي، إلى جانب مستقبل القضية الفلسطينية وتحديات المياه والطاقة وضرورة انتقال الدول العربية من رد الفعل إلى المشاركة الفاعلة في صنع مستقبل المنطقة. وأدارت الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

أكد السفير نبيل فهمي أن النظام الدولي يشهد اضطرابًا متزايدًا في ظل عدم احترام بعض الدول الكبرى وحلفائها لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط يواجه مسعى خطيرًا لإعادة تشكيله وتغيير هويته السياسية العربية.

وأوضح أن التعامل مع الأحداث المتصدرة للأخبار دون معالجة أسبابها الجذرية يحول الدول إلى مجرد أطراف تدير الأزمات بعد وقوعها، بدلًا من منع تكرارها، مشددًا على أن الدول العربية مطالبة بالمبادرة والتحرك لحماية مصالحها، لأن عدم التحرك يعني ترك مستقبل المنطقة للآخرين.

القضية الفلسطينية

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن القضية الفلسطينية لا تزال القضية الرئيسية في المنطقة، نظرًا إلى تأثيرها الممتد على مختلف أجزائها، مؤكدًا أن استمرارها دون حل يثير تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل الشرق الأوسط واحترام القانون الدولي.

غياب المحاسبة 

وأشار إلى أن غياب المحاسبة عن استخدام القوة يبعث برسائل خطيرة تشجع على تكرار الانتهاكات، موضحًا أن معالجة الأزمات تتطلب التعامل مع جذورها، لا الاكتفاء باحتواء تداعياتها.

وأوضح فهمي أن الأمن العربي الجماعي يتطلب تعاون الدول العربية وتكامل مواقفها، في ظل الترابط بين الأزمات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في ليبيا والسودان يؤثر في مصر، وأن التطورات في اليمن تنعكس على المملكة العربية السعودية، كما تمتد تداعيات المخاطر إلى بقية دول الخليج والمنطقة.

وأكد أن عدم احترام القانون والاستخدام غير المشروع للقوة يمثلان قاسمًا مشتركًا بين العديد من الأزمات، ما يستدعي تعزيز التعاون العربي لحماية استقرار الدول ومصالح شعوبها.

65% من المواطنين العرب تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أقل

وأكد السفير نبيل فهمي أن نحو 65% من المواطنين العرب تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أقل، معتبرًا أن هذه التركيبة السكانية تمثل فرصة كبيرة لإعادة تشكيل المستقبل، ومسؤولية تتطلب توفير الأمن والأمان والفرص الأفضل للأجيال الجديدة.

وشدد على أهمية أن تكون الدول العربية فاعلة في طرح الأفكار وتحريك الأحداث، بدلًا من الاكتفاء برد الفعل، مستشهدًا بحرب أكتوبر باعتبارها نموذجًا لقدرة التحرك الإقليمي على التأثير في مواقف القوى الدولية.

الأطراف الإقليمية

وأشار إلى أن تنامي دور الأطراف الإقليمية في الوساطة والتعامل مع الأزمات يمثل تطورًا إيجابيًا، مؤكدًا ضرورة أن تنبع الحلول المتعلقة بالشرق الأوسط من داخل المنطقة، مع استمرار التعامل مع القوى الدولية دون الاعتماد عليها وحدها.

وأوضح فهمي أن تكلفة عدم التحرك بالغة الخطورة، مشيرًا إلى أن الأجندة العربية المتجددة التي طرحها في أول خطاب له أمام مجلس وزراء الخارجية العرب تقوم على ثلاثة محاور: التصدي للقضايا، والتطوير الذاتي والإقليمي، والتنمية المستدامة.

وأكد أن قدرة الدول العربية على التأثير ترتبط بامتلاك الإمكانات العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي تدعمها التنمية، موضحًا أن العمل العربي المشترك لا يعني تطابق المواقف، وإنما تكاملها والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى مختلف الدول.

تفاقم تحديات المياه

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من تفاقم تحديات المياه والجفاف في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المياه قد تصبح مصدرًا لصراعات مقبلة إذا لم تتحرك الدول لتحسين إدارة مواردها والتعامل مع احتياجاتها المتزايدة.

وأكد أن المنطقة تحتاج إلى إدارة أكثر كفاءة للمياه وتنويع مصادرها، مشددًا على أن هذه القضية تتطلب تخطيطًا طويل الأجل وتعاونًا إقليميًا، في ظل التحديات التي تواجه مختلف الدول العربية، بما فيها دول الخليج.

واختتم السفير نبيل فهمي حديثه بتوجيه رسالة إلى الشباب العربي، دعاهم فيها إلى المبادرة وعدم الخوف من التغيير، والتعلم من التاريخ مع التطلع إلى المستقبل والعمل على صنعه.

اضطراب النظام الدولي المنطقة العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية المياه القضيه الفلسطينيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد