مدبولي يفتتح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف.. إنتاج 3 آلاف فيلم ومقطع مرئي شهريًا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة وقيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وكان في استقباله الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في خطوة تستهدف توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخطاب الديني وإنتاج محتوى رقمي قادر على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح المركز يعكس توجه الدولة نحو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخطاب الديني وصناعة المحتوى الثقافي والتوعوي، مشددًا على أهمية مواصلة تحديث أدوات الخطاب الديني بالتعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية، بما يعزز قدرته على خدمة المجتمع المصري والتواصل مع العالم بمختلف ثقافاته.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، عقب وصوله، إلى عرض تقديمي تناول مكونات المركز وآليات العمل به، قبل إزاحة الستار إيذانًا بافتتاحه رسميًا.

وزير الأوقاف: المركز يطور صناعة المحتوى الديني الرقمي

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن وزارة الأوقاف تستهدف من خلال المركز تحديث أدوات العمل الدعوي والإعلامي، وتعزيز حضور المحتوى الديني الرصين في الفضاء الرقمي، مع الاهتمام بمخاطبة مختلف شرائح المجتمع، وبصفة خاصة النشء والشباب.

وأكد وزير الأوقاف أن المركز يمثل مشروعًا متكاملًا لتطوير صناعة المحتوى الديني الرقمي، يعتمد على توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد مرئية تجمع بين عمق المضمون وجاذبية التقديم، من خلال الاستفادة من تقنيات المعالجة البصرية والرسوميات وتعدد اللغات والصيغ.

وأشار إلى أن هذه الإمكانات تتيح تقديم الرسالة الدينية الواحدة بأساليب متنوعة تتناسب مع اهتمامات الجمهور وفئاته المختلفة، بما يساعد على توسيع نطاق انتشار المحتوى داخل مصر وخارجها، والوصول إلى شرائح يصعب مخاطبتها بالوسائل التقليدية.

من جانبه، أوضح الشيخ محمود طعيمة، مدير فريق الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف، أن المركز يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3 آلاف فيلم ومقطع مرئي شهريًا، من خلال خمسة مسارات رئيسية لإنتاج المحتوى، تشمل اللغة العربية الفصحى، والعامية المصرية المبسطة، والمحتوى المخصص للنشء، والموجه للشباب ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المحتوى باللغة الإنجليزية.

وأضاف أن تنوع المسارات يتيح تجاوز أسلوب تقديم رسالة واحدة لجميع الجماهير، والانتقال إلى محتوى يراعي الاختلافات العمرية والثقافية واللغوية بين المتلقين، مع الحفاظ على وحدة المعنى وسلامة المضمون.

40 متخصصًا في المرحلة الحالية وخطة للوصول إلى 150 شابًا وشابة

وأشار مدير فريق الذكاء الاصطناعي إلى أن المركز يضم في مرحلته الحالية نحو 40 شابًا وشابة من الكفاءات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الرقمي، مع وجود خطة للتوسع في فريق العمل ليصل إلى نحو 150 متخصصًا، بما يدعم القدرات الإنتاجية للمركز ويعزز الاستفادة من الخبرات المصرية الشابة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصميم والإنتاج المرئي والوسائط الرقمية.

ولفت إلى أن المركز بدأ تشغيله التجريبي بإنتاج 100 فيلم تتناول عجائب صنع الله في الكون ومظاهر قدرته في خلقه، فيما بلغت قدرته الإنتاجية المعلنة نحو ألف فيلم شهريًا، مع استهداف مضاعفة هذا الرقم تدريجيًا للوصول إلى 3 آلاف فيلم ومقطع مرئي شهريًا.

وأوضح أن هذا التدرج يعكس توجهًا لبناء منظومة إنتاجية قابلة للتطوير والتوسع، لا تقتصر على موضوع بعينه، وإنما تمتد لتشمل مجالات دينية وثقافية ومعرفية وقيمية متنوعة.

وفيما يتعلق بضمان جودة الإنتاج، أكد الشيخ محمود طعيمة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدقة المحتوى وسلامة مضمونه، من خلال منظومة متخصصة لمراجعة المواد المنتجة قبل نشرها، تشمل الجوانب الدينية والتاريخية والإعلامية والاجتماعية، وفقًا لطبيعة كل مادة، بما يضمن صحة المعلومات وسلامة المعالجة، ويحقق التوازن بين سرعة الإنتاج التي تتيحها التكنولوجيا والمسؤولية العلمية والمجتمعية.

واستعرض مراحل إعداد المحتوى داخل المركز، بداية من تحديد الفكرة وكتابة السيناريو، ثم إدخال السيناريو إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي لإنتاج المواد المختلفة، يلي ذلك انتقالها إلى قسم المونتاج، وصولًا إلى المراجعة اللغوية والفقهية والشرعية، للتأكد من سلامة المحتوى قبل إتاحته للجمهور.

وأكد أن المركز يستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق الموضوعات التي يتناولها، وتطوير قوالب الإنتاج وأساليب المعالجة البصرية، وزيادة قدرته على تقديم المحتوى بلغات متعددة، وتعزيز حضوره على المنصات الرقمية، بما يسهم في إيصال المحتوى الديني والثقافي المصري إلى جمهور أوسع.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف التفاعل مع تساؤلات العصر، ومواجهة الأفكار المتطرفة والمعلومات المضللة، وترسيخ قيم الوعي والانتماء والأخلاق الإنسانية، ودعم استدامة الريادة الفكرية المصرية.

مسلسلات لمواجهة أفكار السحر وتعزيز رضا الوالدين

وعقب الافتتاح، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي جولة تفقدية داخل المركز، شملت استديوهات وقاعات إنتاج المحتوى، حيث تفقد القاعة رقم 1 المخصصة لإنتاج مواد الذكاء الاصطناعي، وتحدث مع عدد من العاملين بها حول طبيعة الأعمال التي يجري إنتاجها.

وأشار العاملون إلى تنفيذ مسلسل يتناول مكافحة الأفكار المرتبطة بالسحر، إلى جانب إنتاج مسلسل آخر حول رضا الوالدين، في إطار توظيف التقنيات الحديثة لتقديم موضوعات دينية وتوعوية في قوالب مرئية جاذبة.

كما حرص رئيس الوزراء على التحدث مع القائمين على مراجعة المحتوى، للتعرف على آليات التحقق من صحة المواد المنتجة وسلامة مضمونها ومدى توافقها مع القواعد الشرعية، بما يضمن عدم الاعتماد على سرعة الإنتاج التكنولوجي دون إخضاع المخرجات للمراجعة المتخصصة.

وأجرى مدبولي حوارًا مع أحد الشباب المسؤولين عن إنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي أوضح أنه يعمل على إعداد تصميمات لحملة «صحح مفاهيمك»، التي تنشرها وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وتتضمن معالجة عدد من المفاهيم والسلوكيات، من بينها التنمر والكذب وغيرها.

وفي ختام جولته، أشاد رئيس الوزراء بمنظومة العمل داخل المركز وفكرة توظيف الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى بما يخدم تطوير الخطاب الديني، مؤكدًا أهمية تكثيف إنتاج المواد باستخدام هذه التقنيات الحديثة، كما سجل الدكتور مصطفى مدبولي كلمة في سجل زيارات مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف.