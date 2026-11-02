الحكومة تسحب 5 مشروعات قوانين من مجلس النواب أبرزها التأمينات الاجتماعية وصندوق مصر الرقمية

تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، تضمنت إخطار المجلس بقرار الحكومة سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق أن تقدمت بها إلى البرلمان.

وشملت المشروعات المسحوبة مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996، بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.

كما تضمنت القائمة سحب مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بالإضافة إلى مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

وتم إخطار اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب بقرار الحكومة سحب مشروعات القوانين المشار إليها، لاتخاذ ما يلزم وفقًا للإجراءات البرلمانية المنظمة لذلك.