قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأعلى للإعلام": تحويل بدل التكنولوجيا عن شهر نوفمبر كاملًا للصحف الخاصة والحزبية إلى نقابة الصحفيين اليوم
مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي
الخارجية الروسية: مؤشرات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلق موسكو
السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة لها في سوهاج
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور
مصادر لـ"صدى البلد": قرار مرتقب من البدوي بتعيين بهاء أبو شقة رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد
رفع الجلسة العامة للنواب إلى الغد بعد إقرار تعديلات قانون صندوق الشهداء
كييف: منظومة الإنذار من الغارات الجوية تتعرض للاختراق وإطلاق تحذيرات نووية كاذبة
اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء
الوزراء: إدراج أسهم لبنك القاهرة بـ 36.3 مليار جنيه للتداول في البورصة
تعزيز التعاون المائي والتنسيق المشترك بشأن مياه النيل بين مصر والسودان
بخط اليد.. ماذا كتب رئيس الوزراء لمركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بخط اليد.. ماذا كتب رئيس الوزراء لمركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف؟

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
كتب محمود مطاوع

دون الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمات بخط يده خلال افتتاح  مركز الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة الأوقاف قائلا:

"شرفت اليوم بافتتاح مركز الإنتاج الرقمى والإعلامى لوزارة الأوقاف وأتمنى لكل القائمين عليه دوام التقدم والنجاح فى أداء رسالتهم السامية لإثراء الوعى وتجديد الخطاب الديني.

مع خالص تحياتي.

د. مصطفى مدبولي .

وكان قد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف اليوم، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة وعدد من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

واستهل رئيس الوزراء كلمته قائلًا: أتشرف اليوم برفقة معالي وزير الأوقاف وزملائي من السادة الوزراء بافتتاح مركز الإنتاج الرقمي والإعلامي بوزارة الأوقاف، والذي يستهدف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العديد من أهداف الدولة المصرية.

وأضاف: وأهم هذه الأهداف بالتأكيد هو "تجديد الخطاب الديني"، والتعامل مع كل القضايا والشواغل التي تؤرق مختلف فئات المجتمع، منوهًا إلى أن هناك فرصة كبيرة نابعة من استغلال هذه التقنيات الحديثة في سبيل تعريف المجتمع كله بالعديد من التفاسير الدينية والعلمية حول شواغل الحياة اليومية التي تواجهنا.

وتابع: كان وزير الأوقاف قد شرح بإسهاب خلال منتدى مصر 2026 هدف هذا المركز والدور المزمع أن يقوم به خلال الفترة المقبلة، كما عرض تصورًا لكيفية استغلال المادة العلمية التي ستنتج من المركز لخدمة جميع الفئات بدءًا من كبار السن ومرورًا بالشباب وكذلك الأطفال، وكيف تتم مخاطبة كل فئة بما يتناسب مع علمها وثقافتها وبالطريقة المناسبة للوصول إلى هذه الفئات.

وشدد "مدبولي" على أهمية أن يكون لدينا قدر كبير من المرونة والتنوع لإيصال الرسائل التي نرغب في إيصالها لكل أفراد المجتمع وأن يتم إدراكها جيدًا، مضيفًا: والأهم أن نناقش معهم كل الشواغل والقضايا المختلفة بكل شفافية ووضوح حتى لا تُترَك الفئات المختلفة في المجتمع لوسائل التواصل الاجتماعي التي يُوجه عدد منها بطريقة معينة لخلق انطباع سلبي عما يحدث في مصر. 

وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: سعيد لوجودي اليوم رفقة زملائي معالي الوزراء لنفتتح سويًا هذا المركز المهم، معربًا عن تمنياته لكل القائمين عليه بالتوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أنه تحدث مع وزير الاوقاف بشأن ضرورة زيادة الإنتاج بغزارة من كل المواد الإعلامية المختلفة التي يمكن أن تصل لجميع فئات المجتمع المصري، بما يسهم في تحصين المجتمع من كل التحديات التي نواجهها على مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس مجلس الوزراء مركز الذكاء الاصطناعي وزارة الأوقاف مركز الانتاج الرقمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

ارشيفية

خبير سياحي: المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر السياحية وينعش قطاعات الفنادق

جانب من المؤتمر

ملك الأردن: الاختلاف في الرأي قوة.. ولا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه

أرشيفية

خبير يحذر من نقص فيتامين ( د ).. تأثيرات تمتد للمناعة والذاكرة واضطرابات النوم

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد