أحمد حلمي يشارك في مهرجان مراكش بفيلم أضعف خلقه

يشارك فيلم «أضعف خلقه»، بطولة أحمد حلمي وهند صبري، ضمن فعاليات الدورة المقبلة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر الجاري، وذلك قبل انطلاق عرضه التجاري في دور السينما، وسط ترقب للكشف عن تفاصيل العمل وقصته.

أبطال فيلم أضعف خلقه

يجمع فيلم «أضعف خلقه» بين أحمد حلمي وهند صبري، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال، ويقدم تجربة سينمائية جديدة تجمعهما في عمل ينتظر الجمهور التعرف على تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

قصة فيلم أضعف خلقه

ويجسد أحمد حلمي خلال أحداث الفيلم شخصية عالم حيوانات نزيه ورب أسرة، يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الأزمات المالية والعائلية المتلاحقة، تتفاقم مع حدوث حمل غير متوقع، في ظل ظروف مادية صعبة ودخل محدود لا يلبي احتياجات أسرته.

ومع انشغاله برعاية الحيوانات التي تعهد بحمايتها، يبدأ في اكتشاف أوجه تشابه بين معاناتها والظروف القاسية التي تعيشها أسرته، في محاولة للتغلب على الأزمات والتحرر من القيود التي تحاصرهم.

مشاركة فيلم أضعف خلقه في مهرجان مراكش

وتمنح المشاركة في مهرجان مراكش الدولي للفيلم فرصة لعرض «أضعف خلقه» أمام جمهور المهرجان، والتعريف بالعمل قبل طرحه تجاريا، خاصة أنه يجمع أحمد حلمي وهند صبري في تجربة سينمائية واحدة، تحت قيادة المخرج عمر هلال.

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

ويعد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش واحدا من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يشهد مشاركة مجموعة متنوعة من الأفلام وصناع السينما من مختلف دول العالم، كما يمثل منصة مهمة لاكتشاف التجارب السينمائية الجديدة، وفتح آفاق للتواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في صناعة السينما.