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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شقيقة أحمد حلمي توجه رسالة مؤثرة له قبل عرض فيلمه الجديد «حدوتة»

أحمد حلمي
أحمد حلمي
باسنتي ناجي

حرصت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، على دعمه ومساندته قبل عرض فيلمه الجديد «حدوتة»، المقرر طرحه يوم 11 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعربت خلالها عن حبها الكبير لشقيقها وثقتها في نجاح العمل.

أحمد حلمي

ونشرت سالي حلمي صورة تجمعها بشقيقها، وعلقت قائلة: «أخي وحبيبي.. رغم إن شهادتي مجروحة فيك، لأن كل حاجة بتعملها في عيني حلوة، بس أنا متأكدة إن شاء الله إن هيكون فيلم يكسر الدنيا نجاحًا»، مؤكدة أن الفيلم سيكون عملًا جميلًا يحمل رسالة، إلى جانب خفة الظل التي اعتاد عليها الجمهور من أحمد حلمي.

وأضافت في رسالتها: «لو الكل مستني الفيلم مرة، أنا مستنياه ألف مرة، علشان العالم يراك أحمد حلمي، وأنا أراك العالم»، واختتمت حديثها بتوجيه التهنئة لشقيقها قبل عرض الفيلم، قائلة: «11/11 مبروك مقدمًا يا حبيب أختك وأخوك، يا حبيب أبوك وأمك، يا حبيب الملايين».

أحمد حلمي الفنان أحمد حلمي اخت أحمد حلمي الحدوته

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