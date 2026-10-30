غير المرئي.. إيمان عزت تستكشف أسرار الطبيعة في معرض جديد بجاليري مصر الأحد

يفتتح جاليري مصر بالزمالك، الأحد المقبل، في السادسة مساءً، معرض التصوير غير المرئي للفنانة إيمان عزت، ويستمر حتى 18 نوفمبر المقبل، بمشاركة وحضور نخبة من الفنانين التشكيليين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقالت الفنانة إيمان عزت إن فكرة المعرض انطلقت من تأملها في النباتات العصارية وبذورها، التي بدت لها ككائنات دقيقة منسوجة من الضوء والحرير، تحملها الرياح إلى مصائر مجهولة، مشيرة إلى أن هشاشة هذه البذور تخفي قدرة مدهشة على العبور وتكوين عوالم جديدة، وهو ما دفعها إلى استكشاف الحياة التي تنمو وتتشكل بعيداً عن حدود الرؤية المباشرة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة والفنانة آمنة النصيري أن المعرض يتجاوز محاكاة الواقع، ليدعو المتلقي إلى اكتشاف ما تخفيه الطبيعة من أسرار، من خلال تجربة بصرية وحسية تجعل الغائب حاضراً، وتفتح آفاقاً للتأمل في معنى الرؤية وعلاقة الإنسان بالعالم المحيط به.

وأضافت أن التفاصيل اللونية والنقاط الضوئية في الأعمال تتحول إلى إشارات تكشف عن حيوية الطبيعة وما تختزنه من احتمالات وأسرار لم تُكتشف بعد.

وإيمان عزت فنانة تشكيلية من مواليد كفر الشيخ عام 1972، حاصلة على الدكتوراه في فلسفة التربية الفنية، وأقامت 17 معرضاً فردياً، وشاركت في معارض دولية، كما حصدت جوائز فنية، من بينها جائزة ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك عام 2006.