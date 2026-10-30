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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مستقر.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل سعر الدولار في مصر استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوى البنوك.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير بالتزامن مع حسم البنك المركزي سعر الفائدة أمس.

سعر الدولار

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 55.94 جنيه للشراء و 56.04 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وصل ثاني اقل سعر دولار 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية وأبوظبي الأول والبركة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، سايب، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، بيت التمويل الكويتي،نكست، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر 

سجل أعلى سعر دولار 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي وقناة السويس.

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