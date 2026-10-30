القبض على عاطل هدد سيدة للتنازل علن شقتها في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة عقد ملكية شقة سكنية خاصة بإحدى السيدات والضغط عليها للتنازل عن ملكيتها بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤالها تضررت من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة العقد الخاص بشقة سكنية كائنة بدائرة القسم قامت بشرائها منذ شهرين، وقيامه بمقايضتها للتنازل عن ملكيتها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته؛ أقر بوجود نزاع بينه وبين الشاكية على ملكية الشقة السكنية المشار إليها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.