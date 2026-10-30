مدافع فروزينوني الإيطالي يعود إلى حسابات الأهلي في يناير | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن عودة عمر فايد، مدافع منتخب مصر المحترف في صفوف نادي فروزينوني الإيطالي، إلى دائرة اهتمامات إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

مدافع فروزينوني الإيطالي يعود إلى حسابات الأهلي

وأكد المصدر أن عمر فايد بات أحد الأسماء المطروحة مجددًا على طاولة الأهلي والجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم الخط الخلفي بعناصر مميزة، خاصة مع المشكلات والثغرات الدفاعية التي عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية، والتي دفعت الجهاز الفني إلى المطالبة بضرورة إعادة النظر في الخيارات المتاحة لتطوير المنظومة الدفاعية.

وأضاف أن إدارة الأهلي تتابع موقف المدافع الشاب، المحترف في الدوري الإيطالي، تمهيدًا لدراسة إمكانية الدخول في مفاوضات لضمه خلال الميركاتو الشتوي، بما يتناسب مع احتياجات الفريق الفنية والإمكانات المالية للنادي.

ويسعى الأهلي إلى استغلال فترة الانتقالات الشتوية لإجراء بعض التدعيمات المؤثرة على مستوى الخط الخلفي، في إطار خطة الإدارة لتوفير عناصر قادرة على منح الجهاز الفني حلولًا دفاعية إضافية، والمنافسة بقوة على البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم الجاري.