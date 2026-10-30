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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

هدي الاتربي
هدي الاتربي
ريهام قدري

أثارت الفنانة هدى الإتربي حالة من الجدل خلال مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، بسبب اختياراتها المتنوعة للأزياء والإطلالات التي ظهرت بها على مدار أيام المهرجان، وهو ما فتح بابًا واسعًا للتعليقات والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق لها على الانتقادات التي طالت إطلالاتها، قررت هدى الإتربي الرد على منتقديها، مؤكدة أنها لا تسمح للآراء السلبية بالتأثير على اختياراتها، ولا تنشغل بمحاولة إرضاء جميع الأذواق.

وقالت الفنانة، خلال تصريحات صحفية لها  إنها تتعاون مع فريق متخصص لمساعدتها في تنسيق إطلالاتها، موضحة أن كل ظهور لها يخضع للتحضير والاهتمام بالتفاصيل، بداية من اختيار الملابس وحتى التأكد من ملاءمتها لشكلها وطبيعة المناسبة.

وأضافت أنها تحرص على أن تكون إطلالاتها مناسبة لها من حيث الشكل والتنسيق، قائلة إن فريقها يتأكد قبل الظهور من أن الملابس تبدو بالشكل اللائق، بما يتناسب مع طبيعة المناسبة وحضورها على السجادة الحمراء.

وعن الانتقادات التي تتعرض لها، أوضحت هدى الإتربي أن الجمهور له مطلق الحرية في التعبير عن رأيه، لكنها لا تتوقف كثيرًا أمام التعليقات السلبية، خاصة أن إرضاء الجميع أمر يصعب تحقيقه، قائلة: «كده كده الناس مهما عملتي مش هترضيهم، خليهم يقولوا اللي عايزين يقولوه».

ويأتي رد هدى الإتربي في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به إطلالات نجمات الفن خلال مهرجان الجونة السينمائي، إذ تتحول السجادة الحمراء في كل دورة إلى مساحة للمنافسة في عالم الموضة والأزياء، كما تحظى اختيارات الفنانات باهتمام واسع من متابعي الموضة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين الإشادة والانتقاد.

وتعد هدى الإتربي من الفنانات اللاتي يحرصن على الظهور بإطلالات لافتة ومختلفة في المناسبات الفنية الكبرى، وهو ما يجعل اختياراتها محل اهتمام الجمهور في كل ظهور جديد لها.

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