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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح حسب الله: منتدى مصر نقل المواطن من مقاعد المتفرجين إلى صانع للقرار

الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب
الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب
محمد كمال

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 نجح في إحداث نقلة نوعية وبناء جسر من الثقة بين الدولة بمؤسساتها والمواطن المصري، مشددًا على أن مصارحة الشعب بالتحديات والإنجازات تمثل السبيل الأمثل لتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المعقدة.

من تمكين الشباب إلى مواجهة الشائعات

وقال حسب الله، خلال لقائه مع الإعلامي علاء أبو بكر، في برنامج «مصر في القلب» المذاع على قناة «المحور»، إن أبرز ما يميز فعاليات منتدى مصر هو نقل المواطنين من مقاعد المتفرجين إلى موقع المشاركين الفاعلين، موضحًا أن عشرات الآلاف شاركوا عبر المنصات الرقمية، فيما حضر آلاف من مختلف فئات المجتمع، بينهم الشباب والعمال والفلاحون والحزبيون والمستقلون وممثلو منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن طرح التساؤلات والمصارحة بشأن التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة، يسهمان في مواجهة محاولات التشكيك، ويضعان المواطن في قلب الأحداث.

وشدد المتحدث السابق باسم مجلس النواب على أن التحدي الأكبر أمام السلطة التنفيذية والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يتمثل في الالتزام بتنفيذ التوصيات وفق برامج زمنية محددة، على غرار آليات العمل في القطاع الخاص.

وأوضح أن ربط التطلعات بمدد زمنية واضحة، مثل خطط رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا وصولًا إلى 15 ألف جنيه خلال الأعوام المقبلة، وتحسين دخول الكوادر الطبية والتعليمية، يمثل مقياسًا مهمًا لمدى نجاح السياسات الحكومية في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.

وفي ملف تمكين الشباب والقيادات الجديدة، استعرض حسب الله رؤية الدولة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2016، من خلال المؤتمرات الوطنية للشباب، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب عام 2017.

وأكد أن استراتيجية الدولة لم تعتمد على التمكين دون إعداد مسبق، بل سبقتها مرحلة من التأهيل المكثف، أسهمت، بحسب قوله، في ظهور نماذج وصفها بالناجحة في مواقع مختلفة داخل مؤسسات الدولة، من بينها نواب الوزراء ومساعدو المحافظين.

وأشار إلى تولي شخصيات مثل الدكتورة جاكلين عازر منصب المحافظ، معتبرًا ذلك مثالًا على إتاحة الفرصة أمام الكفاءات لتولي المسؤولية وإثبات جدارتها في إدارة محافظات كبرى ومترامية الأطراف مثل البحيرة.

وأضاف أن الكوادر الشابة في القطاعات الخدمية الحيوية، ومنها شركات المياه والصرف الصحي، تعكس جهود بناء قاعدة من القيادات البديلة والصفين الثاني والثالث داخل مؤسسات الدولة.

وزارة الداخلية ومواجهة الشائعات

وفيما يتعلق بمواجهة الشائعات واللجان الإلكترونية التي تستهدف، بحسب وصفه، زعزعة استقرار الدولة، استشهد حسب الله بجهود وزارة الداخلية، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا في التحرك الاستباقي والرد السريع وسد الفراغات المعلوماتية بالحقائق الموثقة.

وأوضح فلسفة مواجهة الشائعات قائلًا: «إذا كانت كوباية المياه ممتلئة بالماء النظيف، فلن يكون هناك مكان لأي سائل ملوث أو شائعة مغرضة».

وأشاد بدور وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، في التعامل السريع مع الأحداث والبلاغات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظومات حقوق الإنسان والإعلام الأمني، معربًا عن أمله في أن تحذو الوزارات والجهات الحكومية الأخرى حذوها في سرعة التفاعل والتواصل الميداني مع المواطنين.

وشدد حسب الله على أن الاستقرار والأمن اللذين تتمتع بهما مصر، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات والعالم من أزمات اقتصادية وتضخم، هما ثمرة جهود مؤسسات الدولة وتضحياتها ووعي المواطنين.

صلاح حسب الله منتدى مصر 2026 وزارة الداخلية مواجهة الشائعات

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