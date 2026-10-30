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أخبار التوك شو| لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية.. رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية.. رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


 

لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
أكد الإعلامي مصطفى بكري رفضه للتهديدات التي قام بها أحد قيادات جماعة الحوثيين ضد مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لن تقبل أي تهديد يستهدف أمنها القومي أو يمس سيادتها.

رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة في ظل الأزمات الراهنة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي في إثارة البلبلة وتعبئة الرأي العام بشكل سلبي قد يؤثر على استقرار الدولة، مشددًا على أهمية الوعي بحجم التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة السودان وسيادة ليبيا وسلامة أراضي البلدين
شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وزير التعليم العالي: خريجونا سفراء لمصر في الخارج.. ونجاحهم دليل على جودة التعليم المصري
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نجاح الكوادر المصرية في العمل بالخارج، سواء في الدول العربية أو الأوروبية وغيرها، يعكس قدرتها على المنافسة في أسواق العمل الدولية، مشيرًا إلى أن الخريجين المصريين يمثلون سفراء لمصر ولمنظومة التعليم المصرية في الدول التي يعملون بها.

مساعد وزير الري: لا مانع من بناء السدود في أفريقيا بشرط تحقيق المصالح المشتركة
أكد المهندس محمد عمر مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل، لكنها تتمسك بضرورة ألا تكون هذه التنمية على حساب مصالحها المائية، مشددًا على أهمية تطبيق مبدأ الفوز المشترك في إدارة الأنهار الدولية.

رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم: لا نستطيع استرداد الوحدات المغلقة
كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، تفاصيل وثيقة مطالب يعتزم الاتحاد تقديمها إلى مجلس الوزراء، بهدف حسم أزمة الإيجار القديم وتفعيل تنفيذ القانون، في ظل التحديات التي تواجه الملاك والمستأجرين.

يفتح الباب للزواج العرفي.. رئيس محكمة الأسرة سابقا تحذر من وضع الأب في المرتبة الثانية بالحضانة
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، أن ترتيب مستحقي حضانة الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الحالي يضع أم الأم في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة.

الحق بالدواء يمهل نقابة المهن التمثيلية 30 يومًا للتحرك ضد الإعلانات المضللة
أعلن الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، تصعيد الجمعية ضد الفنانين الذين يروجون لأدوية غير مرخصة، مطالبًا نقابة المهن التمثيلية بالتحرك لتوفيق أوضاع أعضائها والتصدي للإعلانات المضللة التي قد تعرض صحة المواطنين للخطر.

مصر خففت الأعباء عن غزة بقوافل تحمل الخيام والدقيق والمستلزمات الطبية
قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إنّ القطاع منكوب ومدمر ويحتاج إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والمعيشية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر خففت الأعباء عن سكان غزة من خلال تسيير قوافل كبيرة حملت الخيام، وعشرات الآلاف من أطنان الدقيق، والمستلزمات الطبية، والسلال الغذائية.

بوتين: يجب تمثيل أفريقيا بشكل أكبر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يجب تمثيل أفريقيا بشكل أكبر في الامم المتحدة ومجلس الأمن.


 

مصطفى بكري رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير التعليم العالي الري

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