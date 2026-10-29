قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من برج البرلس إلى دبي.. ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي
محمد موسى: تحرك الرئيس السيسي في موسكو يعكس رؤية مصر لحماية الأمن القومي وتعزيز المصالح الوطنية
بعد رفع الفائدة.. البنك المركزي يكشف تفاصيل جديدة عن معدلات النمو
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يستلم ريفيرا الشرق.. والبلد كانت تعبانة والإخوان كملوا عليها
تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم
ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في إسبانيا إلى 74 قتيلا
البنتاجون يحقق في هجوم سيبراني وراء أعطال بعدة قواعد عسكرية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
ساعات تفصلنا عن التوقيت الشتوي.. أهمية تغيير الساعة والفوائد الاقتصادية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
اللجنة المصرية بغزة: مصر تكسر شبح المجاعة في غزة بقوافل الدقيق وتشغيل المخابز
مصطفى بكري: احترام الدستور وتداول السلطة يعكسان قوة الدولة.. والشعب صاحب القرار في اختيار من يحكمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر خففت الأعباء عن غزة بقوافل تحمل الخيام والدقيق والمستلزمات الطبية

غزة
غزة
هاني حسين

قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إنّ القطاع منكوب ومدمر ويحتاج إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والمعيشية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر خففت الأعباء عن سكان غزة من خلال تسيير قوافل كبيرة حملت الخيام، وعشرات الآلاف من أطنان الدقيق، والمستلزمات الطبية، والسلال الغذائية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين أحمد أبو زيد ورغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  قطاع غزة يحتاج حاليًا، مع اقتراب منخفض جوي عميق ودخول فصل الشتاء، إلى الخيام والبطانيات والطرود الصحية والملابس والأحذية، موضحًا أن اللجنة المصرية تؤدي دورًا مهمًا داخل القطاع، خاصة أن أكثر من مليوني فلسطيني ينظرون إلى مصر باعتبارها الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تساند قطاع غزة وتقدم المساعدات إليه.

وأشار إلى أن المواطنين يتطلعون إلى تلبية احتياجاتهم المتزايدة، في وقت لا ينتظر فيه الشتاء، ولا يستطيع الأطفال تحمل موجة جديدة من البرد، بينما تعجز العائلات التي فقدت منازلها عن مواجهة قسوة الشتاء، في ظل إقامتها داخل خيام متهالكة وامتلاكها أغطية محدودة.

وناشد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية العالم تقديم المساعدات إلى قطاع غزة وتسيير القوافل الإنسانية، على غرار ما تقدمه جمهورية مصر العربية، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته والنظر إلى القطاع المنكوب والمدمر.

وأوضح أن توجه المواطنين إلى اللجنة المصرية أصبح يتم بصورة يومية وعلى مدار الوقت، مؤكدًا أن اللجنة تمثل حاليًا حضنًا لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل الكارثة والأزمة الحقيقية التي يعيشها القطاع.
 

غزة اخبار التوك شو قطاع غزة الاحتلال اللجنة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

شوبير

الحمد والشكر لله.. أحمد شوبير يحتفي بتألق نجله أمام مودرن سبورت

الأهلي

تحرك جديد من الأهلي لضم صفقة المدافع الأجنبي في يناير| خاص

إمام عاشور

عماد متعب ينتقد طريقة التعامل مع لاعبي الأهلي بسبب استبعاد محمد هاني

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد