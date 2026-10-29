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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يطلع على خطة استئناف الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة وكندا

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون
أمنية رشاد الجلوي

اطلع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون من رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن محمد عزيز على مراحل تقدم العمل في الهيئة، وأوضاع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والخطة الموضوعة لمباشرة الرحلات الجوية مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وشدد عون على «إيلاء موضوع سلامة الطيران والتقيد بالإجراءات وتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) الأولوية المطلقة»، مؤكدا أهمية الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة لضمان سلامة حركة الطيران وحماية المسافرين.

وتناول اللقاء الإجراءات المتخذة لتطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، في ضوء الخطط الموضوعة لتعزيز حركة النقل الجوي وتوسيع نطاق الرحلات، بما يسهم في تحسين خدمات المطار ومواكبة متطلبات حركة السفر.

كما اطلع الرئيس اللبناني على مراحل تقدم العمل في مطار رينيه معوض في القليعات، في إطار متابعة أوضاع المطارات اللبنانية وخطط تطويرها، بما يعزز قدرات قطاع الطيران المدني ويدعم حركة النقل الجوي في لبنان.

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن محمد عزيز مطار رفيق الحريري الدولي منظمة الطيران المدني الدولي الولايات المتحدة كندا

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