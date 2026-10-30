قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريدة سيف النصر تستغيث بالأجهزة الأمنية بسبب إزعاج مجموعة من الشباب لها في العجوزة
روسيا تعلن إسقاط 1.043 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
لتعزيز الصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي.. نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام مشروع «خير ورحمة» بحلوان
بسبب مولد إبراهيم الدسوقي.. السكة الحديد تشغل قطارات استثنائية اليوم (المواعيد والخطوط)
نتنياهو: لا يجب تشكيل حكومة مع قوائم عربية
التحقيق مع بلوجر أكتوبر في نشر مقاطع خادشة لجمع المشاهدات
تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات
الأوقاف: «مخاطر الألعاب الإلكترونية».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد
نشرت فيديوهات خادشة.. حبس صانعة محتوى في الجيزة
أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان
الوسطاء القطريون يصلون إيران اليوم في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران
إسقاط 862 مسيرة أوكرانية أطلقت باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هايدي الفضالي: بعض الآباء يطالبون بخفض سن الحضانة لاسترداد مسكن الزوجية وإسقاط النفقات

هايدي الفضالي
هايدي الفضالي
البهى عمرو

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، أن الطفل ليس مكسبًا من مكتسبات المرأة بعد الخلافات الزوجية والطلاق، مشددة على أن الطفل ليس ملكًا للأم بمفردها، وأن للأب دورًا أساسيًا في تربيته ورعايته.

وأضافت هايدي الفضالي، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن مشاركة الأب في تربية الطفل من الأمور المهمة التي يجب الحفاظ عليها، موضحة أن مسؤولية الإنجاب والتربية مشتركة بين الأب والأم.

ولفتت إلى أن خفض سن الحضانة قد يؤدي إلى نشوب مشكلات جديدة بين الطرفين، خاصة في الحالات التي يرتبط فيها مسكن الحضانة بحقوق السكن، محذرة من احتمالية تصاعد النزاعات بين الأب والأم حال تغيير القواعد المنظمة للحضانة.

وأشارت الفضالي إلى أن بعض الآباء يطالبون بخفض سن الحضانة من 15 عامًا إلى 7 أو 9 سنوات، معتبرة أن الدافع لدى بعضهم مرتبط باسترداد مسكن الزوجية وإسقاط النفقات والأحكام المرتبطة به، وليس بالضرورة الرغبة في المشاركة الفعلية في تربية الأبناء وتلبية احتياجاتهم.

وأكدت أهمية أن تستهدف أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية تحقيق مصلحة الطفل، وضمان حقوقه في الرعاية والاستقرار، مع الحفاظ على دور كلا الوالدين في تربيته بعد الانفصال.
 

هايدي الفضالي سن الحضانة محكمة الأسرة الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

استقالة مدير المدرسة

بصرف على الامتحانات 18 ألف جنيه من قوت عيالي.. مدير مدرسة يعلن استقالته بفيسبوك

وائل جمعة

خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

وائل جمعة

خاص | وائل جمعة يوضح حقيقة هجومه على لاعبي مودرن سبورت: أنا زعلان من لعيبتي

النائب محمود عبادة زيدان

وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة

ترشيحاتنا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

بالصور

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد