هايدي الفضالي: بعض الآباء يطالبون بخفض سن الحضانة لاسترداد مسكن الزوجية وإسقاط النفقات

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، أن الطفل ليس مكسبًا من مكتسبات المرأة بعد الخلافات الزوجية والطلاق، مشددة على أن الطفل ليس ملكًا للأم بمفردها، وأن للأب دورًا أساسيًا في تربيته ورعايته.

وأضافت هايدي الفضالي، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن مشاركة الأب في تربية الطفل من الأمور المهمة التي يجب الحفاظ عليها، موضحة أن مسؤولية الإنجاب والتربية مشتركة بين الأب والأم.

ولفتت إلى أن خفض سن الحضانة قد يؤدي إلى نشوب مشكلات جديدة بين الطرفين، خاصة في الحالات التي يرتبط فيها مسكن الحضانة بحقوق السكن، محذرة من احتمالية تصاعد النزاعات بين الأب والأم حال تغيير القواعد المنظمة للحضانة.

وأشارت الفضالي إلى أن بعض الآباء يطالبون بخفض سن الحضانة من 15 عامًا إلى 7 أو 9 سنوات، معتبرة أن الدافع لدى بعضهم مرتبط باسترداد مسكن الزوجية وإسقاط النفقات والأحكام المرتبطة به، وليس بالضرورة الرغبة في المشاركة الفعلية في تربية الأبناء وتلبية احتياجاتهم.

وأكدت أهمية أن تستهدف أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية تحقيق مصلحة الطفل، وضمان حقوقه في الرعاية والاستقرار، مع الحفاظ على دور كلا الوالدين في تربيته بعد الانفصال.

