التحقيق مع بلوجر أكتوبر في نشر مقاطع خادشة لجمع المشاهدات

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع صانعة محتوى بأكتوبر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.



طلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول الواقعة وملابساتها ونشاط المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال وجودها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية