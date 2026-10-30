الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع فرنسا وألمانيا

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات هاتفية مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس.

ورداً على سؤال حول ما سيحدث إذا اتصل ماكرون أو ميرتس بالكرملين، قال بيسكوف: "سيرد على الهاتف أيضاً. إنه منفتح على الحوار مع الجميع".

وفي 27 أكتوبر الجاري، أفاد مكتب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بأنه ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أجريا مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف الرئيس الفنلندي المكالمة بأنها "صريحة ومفيدة"، بحسب المكتب الرئاسي الفنلندي.

بوتين: موسكو تسعى لتحسين العلاقات مع أوروبا



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس أن روسيا تدعم أي خطوات تهدف إلى استعادة العلاقات مع الدول الأوروبية، مشدداً على أن اندلاع أي صراع لن يفرز منتصرين.

لا نريد حرباً مع أوروبا لكننا مستعدون لها



وقال بوتين، في تصريحات للصحفيين عقب استضافته قمة مع قادة أفارقة، تعليقاً على اتصاله الهاتفي هذا الأسبوع مع زعيمي النرويج وفنلندا، إن روسيا مستعدة لحرب محتملة مع أوروبا رغم أنها لا تريدها.

وأضاف: "نحن ندعم أي خطوات.. ندعم أي إجراءات تهدف إلى استعادة علاقات كاملة ومتكاملة مع الدول الأوروبية".

وتابع: "أولاً وقبل كل شيء، نحن مستعدون، لكننا لا نريد أي حرب مع أوروبا. وإذا كان هناك من يريدها، فليستعد، لكنهم حتى الآن لم يحققوا هدفهم المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. وإذا ذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك، فلن يكون هناك منتصرون على الإطلاق. فليتذكر الجميع ذلك".



إشادة باتصال زعيمي فنلندا والنرويج



وأشار بوتين إلى أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره كانا محقين في إجراء الاتصال، رغم انتقادات بعض العواصم الأوروبية لهما بدعوى خروجهما عن الصف الأوروبي بمبادرتهما للتواصل مع موسكو.

