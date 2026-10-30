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التغذية في الشتاء.. أطعمة مهمة لمواجهة الإنفلونزا ومنع زيادة الوزن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التغذية في الشتاء.. أطعمة مهمة لمواجهة الإنفلونزا ومنع زيادة الوزن

أطعمة
أطعمة
البهى عمرو

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، عن أهمية التغذية المتوازنة خلال فصل الشتاء لدعم الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى، مشيرة إلى أن العادات الغذائية الخاطئة قد تؤثر سلبًا على المناعة، كما حذرت من الإفراط في تناول الطعام بسبب زيادة الشهية خلال الطقس البارد.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد»، أن تناول وجبات متوازنة يمد الجسم بالعناصر التي يحتاج إليها لمقاومة العدوى، بينما قد يؤدي الاعتماد على الأطعمة غير الصحية إلى زيادة فرص التعرض للأمراض.

وأوضحت أن الشهية قد تزداد خلال فصل الشتاء نتيجة برودة الطقس وحاجة الجسم إلى الشعور بالدفء، لكنها تختلف من شخص لآخر، مشددة على أهمية الاعتدال في تناول الطعام، خاصة المكسرات والفواكه، حتى لا تتحول فوائدها الغذائية إلى سعرات حرارية زائدة.

وأشارت إلى أن الفيتامينات والمكملات الغذائية لا ينبغي تناولها بشكل عشوائي، بل وفقًا لتقييم الطبيب ونتائج التحاليل، مؤكدة أن المكملات لا تغني عن الغذاء الطبيعي المتوازن.

ونصحت بالاهتمام بشرب المياه بانتظام خلال الشتاء، وعدم الاعتماد على الشاي والقهوة بديلًا عنها، كما أشارت إلى أهمية تناول الشوربة والخضراوات والأطعمة الصحية، مع تجنب الإفراط في الحلويات والأطعمة مرتفعة السعرات.

وشددت على ضرورة تناول آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، موضحة أن المشروبات الدافئة قليلة السكر، مثل القرفة والزنجبيل، يمكن أن تكون خيارًا مناسبًا.

وفيما يتعلق بمرضى السكري، أكدت أهمية تنظيم الوجبات بما يتناسب مع جرعات العلاج وتعليمات الطبيب، كما شددت على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لما يوفره من حماية ومساعدة للجسم على مقاومة العدوى.

الإنفلونزا جامعة القاهرة التغذية المناعة

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