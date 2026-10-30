تتصدر مواعيد قطارات تالجو الإسبانية اهتمامات المسافرين عبر خطوط السكك الحديدية، نظرا لما توفره هذه القطارات من خدمات متطورة ومستويات مرتفعة من الراحة والرفاهية، إلى جانب سرعتها في التنقل بين المحافظات وتقليل زمن الرحلات.

قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد

وتشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات تالجو على عدد من الخطوط الرئيسية، تشمل خط القاهرة والإسكندرية في الاتجاهين، بالإضافة إلى خط القاهرة وأسوان، مع تحديد مواعيد ثابتة للقيام والوصول ومحطات الوقوف على خط الصعيد.

وفيما يلي تفاصيل مواعيد تشغيل قطارات تالجو على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وفقا لجداول التشغيل المعلنة.

مواعيد قطارات تالجو على خط القاهرة الإسكندرية

تعمل قطارات تالجو الإسبانية على خط القاهرة والإسكندرية من خلال 3 رحلات يومية، وتأتي مواعيدها كالتالي.

القطار رقم 2025، يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 صباحا، ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 10:30 صباحا.

القطار رقم 2023، يغادر محطة القاهرة الساعة 2:00 ظهرا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 مساء.

القطار رقم 2027، ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 مساء، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد

مواعيد قطارات تالجو على خط الإسكندرية القاهرة

وتتضمن رحلات العودة من الإسكندرية إلى القاهرة 3 مواعيد يومية، وفقا للجدول التالي.

القطار رقم 2022، يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 7:00 مساء، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:30 مساء.

القطار رقم 2024، يغادر محطة الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرا، ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساء.

القطار رقم 2026، ينطلق من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساء.

قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد

مواعيد قطارات تالجو على خط القاهرة أسوان

توفر هيئة السكك الحديدية رحلات قطارات تالجو على خط القاهرة وأسوان في الاتجاهين، لتسهيل انتقال الركاب بين القاهرة ومحافظات الصعيد، وتأتي مواعيد التشغيل كالتالي.

القطار رقم 2030، يغادر محطة القاهرة الساعة 7:00 مساء، ويصل إلى محطة أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

القطار رقم 2031، يتحرك من محطة أسوان يوميا الساعة 7:00 مساء، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

محطات وقوف قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

يمر قطار تالجو المتجه من القاهرة إلى أسوان بعدد من المحطات الرئيسية بمحافظات الصعيد، لإتاحة خدمات الانتقال للركاب في مختلف المناطق، وتشمل محطات الوقوف ما يلي.

الجيزة.

المنيا.

أسيوط.

سوهاج.

قنا.

الأقصر.

إدفو.

كوم أمبو.

أسوان.

وتوفر قطارات تالجو الإسبانية تجربة سفر مختلفة عبر خطوط السكك الحديدية، بفضل تجهيزاتها الحديثة ومستويات الراحة التي تقدمها للركاب، مع أهمية مراجعة مواعيد الرحلات قبل التوجه إلى المحطات للتأكد من أي تعديلات قد تطرأ على جداول التشغيل.